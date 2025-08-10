Βόκολος: «Από παιχνίδι σε παιχνίδι βλέπω βελτίωση»

Ο προπονητής του Ατρόμητου, Λεωνίδας Βόλος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη φιλική νίκη επί του Παναιτωλικού, τονίζοντας ότι βλέπει διαρκώς βελτίωση από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είδαμε κάποια πράγματα πάρα πολύ καλά. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά ακολούθησαν ακριβώς το πλάνο και νομίζω είχαμε αρκετά καλή εικόνα.

Σίγουρα μετά το 60’-65’ έπεσε ο ρυθμός του αγώνα και για τις δύο ομάδες και δεν τελειώσαμε όπως ακριβώς θα ήθελα το παιχνίδι. Αλλά, ΟΚ, προχωράμε, είναι σημαντικό ότι νικήσαμε.



Όταν κερδίζεις είναι πολύ βασικό, κυρίως για την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας ακόμη, έχουμε άλλες δύο εβδομάδες μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και, όπως είπα στην αρχή, αυτό που με κάνει χαρούμενο είναι ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι βλέπω βελτίωση και αυτό είναι που κρατάμε περισσότερο».

