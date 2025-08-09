Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ ο χαφ της Σεντ Ετιέν, Μπένιαμιν Μποσουάρι

Μία από τις περιπτώσεις που «βλέπει» ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής είναι αυτή του 23χρονου χαφ της Σεντ Ετιέν, Μπένιαμιν Μποσουάρι.

Ο γεννημένος τον Νοέμβριο του 2001 μέσος, διαθέτει διπλή υπηκοότητα, βελγική και μαροκινή, και η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τις μικρές ομάδες του Βελγίου. Στη συνέχεια, πέρασε από τα τμήματα υποδομής των Βίλεμ, Φορτούνα και Ρόντα στην Ολλανδία, όπου τη σεζόν 2020/21 πραγματοποίησε το άλμα στην πρώτη ομάδα. Σε ηλικία μόλις 21 ετών κατάφερε να εδραιωθεί, καταγράφοντας περισσότερα λεπτά συμμετοχής απ' όλους, πλην έξι ποδοσφαιριστών, στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξή του τράβηξε το ενδιαφέρον της Σεντ Ετιέν, η οποία το καλοκαίρι του 2022 τον απέκτησε. Οι «πράσινοι» της Γαλλίας τον εμπιστεύτηκαν, και το περασμένο καλοκαίρι επέκτειναν το συμβόλαιό του έως το 2026, επιβεβαιώνοντας την πίστη τους στις δυνατότητές του. Στην πρώτη του σεζόν στη Γαλλία δε, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της Ligue 2, προσφέροντας λύσεις σε αρκετές θέσεις, αν και κυρίως αγωνίζεται ως 6άρι-8άρι.

Ο Μποσουάρι, προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Σεντ Ετιέν, σε μία χρονιά που δεν κύλησε καλά για το club καθώς υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία, με τον 23χρονο κεντρικό χαφ να καταγράφει 26 συμμετοχές, κοινώς 1.837 αγωνιστικά λεπτά. Η περίπτωσή του εξετάζεται από τους Θεσσαλονικείς, με τον ΠΑΟΚ να αξιολογεί όλα τα δεδομένα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Οι Γάλλοι, σε μία πρώτη ανάγνωση, αξιώνουν 4-5 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του ενώ οι απολαβές του παίκτη κυμαίνονται στο εκατομμύριο...