Πώς είδαν οι Αυστριακοί τον ΠΑΟΚ: «Ανοιχτός στην άμυνα, ακίνδυνος μπροστά»

Παρά την έδρα και τον τίτλο του φαβορί, οι Θεσσαλονικείς δεν έπεισαν, με τον αυστριακό Τύπο να στέκεται κυρίως στην έλλειψη επιθετικής δημιουργίας και στα αμυντικά κενά της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ιστοσελίδα του kicker κάνει λόγο για έναν ΠΑΟΚ που «έψαξε την κυριαρχία, αλλά έμεινε εντελώς ακίνδυνος απέναντι στη βαθιά και πυκνή άμυνα της WAC», ενώ αναφέρει πως «οι γηπεδούχοι είχαν αδυναμία τόσο στην τελική πάσα όσο και στην εκτέλεση».

Οι Αυστριακοί χαρακτηρίζουν έξυπνο το παιχνίδι της Βόλφσμπεργκερ κόντρα στον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας την αρχική αίσθηση πως «δεν φοβάται να κλειστεί».

«Με μια έξυπνη εκτός έδρας εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, η WAC εξασφάλισε μια καλή ευκαιρία να προκριθεί στα playoffs του Europa League. Η Βόλφσμπεργκερ έδειξε διάθεση για αντεπιθέσεις, ήταν η πιο επικίνδυνη ομάδα στον πρώτο αγώνα του τρίτου γύρου εναντίον του φαβορί ΠΑΟΚ και εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένη από την ισοπαλία 0-0.

Ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του, αλλά απέναντι στην καλά οργανωμένη και πολυπρόσωπη άμυνα των Αυστριακών, έδειξε ακίνδυνος. H WAC περίμενε υπομονετικά τις ευκαιρίες στις μεταβάσεις και τις βρήκε».

Ως συμπέρασμα, οι Αυστριακοί σημειώνουν πως «η Βόλφσμπεργκερ έφυγε με πολύτιμο 0-0 από τη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας ότι δεν ήρθε απλώς για να αμυνθεί. Ο ΠΑΟΚ, αντίθετα, προβλημάτισε με την αναποτελεσματικότητά του και θα χρειαστεί σαφώς καλύτερη εικόνα στο Κλάγκενφουρτ για να ελπίζει σε πρόκριση...».

Την ίδια ώρα, το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας laola, υποστηρίζει πως: «η κυπελλούχος Αυστρίας άξιζε περισσότερα λόγω των καλύτερων ευκαιριών της».