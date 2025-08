Επίσημο: Δανεικός από την ΑΕΚ στην Αλ Καλίτζ ο Πάολο Φερνάντες (vid)

Όπως είχατε διαβάσει από νωρίς, η Ένωση είχε φτάσει σε συμφωνία με τους Σαουδάραβες για την παραχώρηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού ο οποίος ήταν εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (4/8), η Αλ Καλίτζ στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δώνης, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Πάολο Φερνάντες ως δανεικό για έναν χρόνο.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ ο 27χρονος άσος μέτρησε 55 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2022/2023, βάζοντας μάλιστα την... υπογραφή του στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, όπου είχε πετύχει το 2-0 με υπέροχη ενέργεια.

All the way from Spain 🇪🇸👊🏻

