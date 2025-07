Η Αλ Νασρ πάει να... κλέψει τον Ζοάο Φέλιξ από την Μπενφίκα!

Οι «αετοί» της Λισαβόνας είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι και τον Ζοάο Φέλιξ, ωστόσο το... μπάσιμο της Αλ Νασρ έχει ανατρέψει τα δεδομένα τις τελευταίες ώρες, με τους Σαουδάραβες να πιέζουν για την απόκτηση του Πορτογάλου.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αλ Νασρ έχει καταθέσει πρόταση αγοράς του Ζοάο Φέλιξ στην Τσέλσι, ενώ έχει προσφέρει και ένα δελεαστικό συμβόλαιο στον 25χρονο μεσοεπιθετικό, με το deal να είναι προ των πυλών.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με την Μπενφίκα να φαίνεται ότι βγαίνει από την μάχη της απόκτησης του Ζοάο Φέλιξ.

🚨💣 Al Nassr are in advanced talks to sign João Félix and hijack Benfica’s move!



Understand Al Nassr have sent permanent deal proposal to Chelsea and contract proposal to João.



The agreement is close as final details are set to be discussed in the next 24/48h. pic.twitter.com/98MfrB4pjo