Η Bild «φρενάρει» τη Στουτγκάρδη για Κωνσταντέλια!

#Konstantelias:

Zieht sich, weiter zu teuer.

Keine Bewegung in der letzten Woche – trotzdem offen.

PAOK will dem Star neuen Vertrag bis 2028 unterbreiten, will halten oder nur teuer abgeben



Andere Top-Klubs auch dran, Benfica schon letztes Jahr mit ca. 18 Mio. € abgeblitzt#VfB