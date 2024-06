Κομμάτι κερκίδας από ένα κατεστραμμένο στάδιο του Χάρκοβο εκτίθεται στο Μόναχο

Αυτή η προσωρινή έκθεση εγκαινιάστηκε σε μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας της Βαυαρίας, αδελφοποιημένη πόλη του Κιέβου από το 1989, μπροστά σε μερικές εκατοντάδες Ουκρανούς φιλάθλους.

Μπλε και κίτρινα καθίσματα, στα χρώματα της Ουκρανίας, τεμαχισμένα και μεταφερμένα από το στάδιο «Sonyachny» στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας, εκτέθηκαν στους πρόποδες ενός αγάλματος του Μαξιμιλιανού Α', Δούκα της Βαυαρίας.

Αυτό το γήπεδο 5.000 θέσεων χτίστηκε το 2011 για να χρησιμεύσει ως προπονητικό κέντρο για το Euro 2012. Με τον βομβαρδισμό του Χάρκοβο, καταστράφηκε και είναι άχρηστο από τον Μάιο του 2022.

«Σημαίνει πολλά για μένα να βρίσκομαι εδώ, είναι ένα κομμάτι ενός γηπέδου που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία του Euro-2021 για την Ουκρανία και καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Ρώσους», εξήγησε ο Σεφτσένκο. «Ξεκινάμε το τουρνουά μας σήμερα, με μια ομάδα στο γήπεδο, αλλά εκατομμύρια στρατιώτες που υπερασπίζονται την Ουκρανία Είμαστε όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Η ουκρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι 77 γήπεδα έχουν καταστραφεί από το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Περισσότερες από 500 αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία υπέστησαν ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς, αναγκάζοντας πολλούς αθλητές να προπονούνται εκτός της χώρας τους, ιδιαίτερα για να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου).

Αυτό το κομμάτι της κατεστραμμένης κερκίδας θα εκτεθεί στη συνέχεια την Παρασκευή στο Ντίσελντορφ (δυτικά), όπου η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία για τον δεύτερο αγώνα της στον πρώτο γύρο, στη συνέχεια στη Στουτγάρδη στις 26 Ιουνίου πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο.

Τριπλή Προσφορά Χωρίς Κατάθεση Στο Pamestoixima.gr

Οι 24 εθνικές ομάδες γεμάτες πάθος και ταλέντο θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ζεις την αγωνία και τον παλμό του EURO 2024 μέσα από το ανανεωμένο pamestoixima.gr, εκεί όπου σε περιμένουν μοναδικές προσφορές* και δώρα για να απολαύσεις κάθε έναν αγώνα της διοργάνωσης. Μπαίνεις στο pamestoixima.gr, διαλέγεις τις αγαπημένες σου ομάδες και αγορές για στοίχημα στο EURO και απολαμβάνεις κάθε αγώνα!

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Today we support Ukrainian Football-Team in Munich together with Ukrainian Football Association. A part of the destroyed Kharkiv Football Stadium was displayed pic.twitter.com/Rflkt44RsJ