Το μήνυμα του Ποντένσε ενόψει Φιορεντίνα: «Εύχομαι όλοι να το διασκεδάσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί» (vid)

Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (29/05) θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην OPAP Arena, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα στους φίλους της ομάδας.

«Γεια σας θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας όλες αυτές τις ημέρες. Παντού είναι απίστευτη στο γήπεδο που μας στηρίζετε και μας βοηθάτε σε όλα τα σημαντικά ματς. Εύχομαι όλοι να το διασκεδάσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί! Σας ευχαριστώ!»

💬🔴⚪️ Ο Ποντένσε έχει ένα μήνυμα να στείλει στον κόσμο του Ολυμπιακού για τον τελικό του UEFA Europa Conference League! / Podence's message to our fans for the #UECLfinal pic.twitter.com/tz1zKLXElq