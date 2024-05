Έπος: Ο πρόεδρος της Λάτσιο αποκοιμήθηκε σε συνεδρίαση της Serie A! (vid)

Στην διάρκεια της ακρόασης μεταξύ των προέδρων όλων των ομάδων του πρωταθλήματος και της κυβέρνησης με θέμα το ιταλικό ποδόσφαιρο, ο τηλεοπτικός φακός συνέβαλε τον 67χρονο ιδιοκτήτη της Λάτσιο, κοιμώμενο.

Παραδίπλα βρίσκονταν ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, που ξύπνησε τον Κλαούντιο Λοτίτο, με τον ισχυρό άνδρα των Ρωμαίων, όπως είναι φυσικό να δέχεται σκληρή κριτική για την στάση του.

Lazio President Lotito had to be woken up by Napoli President De Laurentiis during a senate meeting…



This is the most Serie A thing ever 😂🇮🇹pic.twitter.com/9k0i4CDROx