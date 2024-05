Η Μπάγερν δίνει 10 εκατ. ευρώ για τον Κομπανί, η Μπέρνλι θέλει 20 (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχιζει τις διακαείς προσπάθειες εύρεσης ενός αξιόλογου προπονητή, ικανού να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της απαιτητικής επόμενης σεζόν.

Το κλαμπ της Βαυαρίας έχει εκφράσει τον τελευταίο καιρό την προτίμησή του προς τον Βινσέντ Κομπανί και τον οποίο δείχνουν ότι έχουν ψηλά στο... μπλοκάκι τους οι άνθρωποι του συλλόγου.]

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Μπάγερν Μονάχου φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση συνολικών απολαβών 10 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Άγγλο τεχνικό, με την αγγλική ομάδα ωστόσο να ζητάει τα διπλάσια χρήματα.

🚨 Bayern have offered €10m compensation for Vincent Kompany but Burnley are demanding €20m.



