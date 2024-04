Λίβερπουλ: «Αρπάχτηκαν» Σαλάχ - Κλοπ στο ματς με την Γουέστ Χαμ

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ετοιμαζόταν να περάσει ως αλλαγή στον αγώνα, με τον Γερμανό τεχνικό να τον πλησιάζει και του λέει κάτι, το οποίο προκάλεσε τον εκνευρισμό του πρώτου.

Ο Σαλάχ φαίνεται στη συνέχεια να διαμαρτύρεται κουνώντας έντονα τα χέρια του, με τον Ντάρβιν Νούνιες να επεμβαίνει και να προσπαθεί να τον ηρεμήσει.

Αυτά με τον Κλοπ να έχει τρία ματς μπροστά του πριν αποχαιρετήσει τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.



🔴 Jurgen Klopp and Mo Salah, arguing with each other on the touchline. pic.twitter.com/Y2hc6r9xQp