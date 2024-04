Άλλοι... κόσμοι: Ο Άντονι έδειξε τα αυτιά του, ο Μαγκουάιρ συνεχάρη τους παίκτες της Κόβεντρι (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεν την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και θα αντιμετωπίσει τη συμπολίτισσα Σίτι, ωστόσο αυτή μόνο εύκολα δεν ήρθε απέναντι στην απίστευτη Κόβεντρι που έφτασε ένα «τσακ» από το θαύμα.

Η ομάδα του Τεν Χαγκ πήρε προβάδισμα με 3-0 και συνέχισε να το διατηρεί μέχρι το 70ο λεπτό δείχνοντας πως θα πάρει μία άνετη πρόκριση κόντρα στην Κόβεντρι, η οποία είχε ούτως ή άλλως υπερβάλει εαυτό φτάνοντας έστω και στα ημιτελικά του φετινού FA Cup. Mία ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας που μπήκε στο χορτάρι του Γουέμπλεϊ ως το απόλυτο αουτσάιντερ και έτσι φαινόταν και αγωνιστικά. Παρ' όλα αυτά, με ένα εικοσάλεπτο να απομένει στα ματς με κάποιον τρόπο που δύσκολα εξηγείται, οι παίκτες της βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα για να πράξουν το αδιανόητο.

Με τρία τέρματα έφεραν το παιχνίδι στην ισοπαλία και πλέον μία διαδικασία πέναλτι χώριζε την Κόβεντρι από το... όνειρο. Δυστυχώς, αποδείχθηκε πιο... άτυχη στη «ρώσικη ρουλέτα» και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε με 4-2 παίρνοντας την πρόκριση, που μόνο ως επιτυχία δε μοιάζει.

Μετά από αυτή την ηρωική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών των «Sky Blues», η αντιδράσεις κάποιων ποδοσφαιριστών της Γιουνάιτεντ μόνο τα πεινές δεν ήταν. Ο Άντονι αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση του Χόιλουντ έδειξε τα αφτιά του και το σήμα της ομάδας του στους απογοητευμένους παίκτες της Κόβεντρι, ενώ ο Δανός φορ έτρεξε προς την κερκίδα σαν τρελός.

Την ίδια ώρα ο Χάρι Μαγκουάιρ έδειξε να μην υιοθετεί τη συμπεριφορά των συμπαικτών του, δίνοντας το χέρι σε όλους τους ποδοσφαιριστές των ηττημένων και παρηγορώντας τους για τον αποκλεισμό τους. Συμπαίκτες στον ίδιο σύλλογο άλλα βγαλμένοι από άλλους... κόσμους οι παίκτες των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας και ένα μεγάλο respect στο Μαγκουάιρ.

Man Utd win the penalty shootout and Antony turns to the Coventry players and cups his ears. Harry Maguire walks across to shake hands with them. The difference in class.

pic.twitter.com/xMpNqErBhp