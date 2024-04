Φουλ επίθεση ο Ολυμπιακός: Μέσα Γιόβετιτς, Ελ Κααμπί, Ποντένσε και Φορτούνης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει για τη νίκη και στο δεύτερο ματς κόντρα στη Φενέρ και η ενδεκάδα που επέλεξε επιβεβαιώνει το γεγονός: φουλ επίθεση από τον Βάσκο τεχνικό που ξεκινά δίδυμο Ελ Κααμπί – Γιόβετιτς στην επίθεση, Φορτούνη και Ποντένσε πίσω τους και μόνο δύο κεντρικούς χαφ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Ντόη, Ροντινέι, Χέσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Γιόβετιτς, Ελ Κααμπί.

