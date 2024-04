H Ρεάλ έχει αποκλείσει στα νοκ έξι κατόχους του Champions League!

Η κάτοχος 14ων Champions League, Ρεάλ, απέκλεισε στα πέναλτι την κάτοχο της διοργάνωσης Μάντσεστερ Σίτι και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.

Αυτή, μάλιστα ήταν η έκτη φορά που οι «Μερένχες» πετούν εκτός συνέχειας τον προηγούμενο κάτοχο του Champions League, με την Ρεάλ να είναι αυτή που έχει αποκλείσει τις περισσότερες φορές ομάδα που την περασμένη σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά».

6 - Real Madrid have eliminated the reigning UEFA Champions League title-holders six times in knockout ties - at least twice as often as any other side in the competition's history. Authority. pic.twitter.com/rWhYFEYE8X