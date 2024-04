Ο Σεφτσένκο παίρνει μέτρα για την διαιτησία στην Ουκρανία: Οι διαιτητές θα περνούν από ανιχνευτές ψεύδους!

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Athletic, ο Αντρέι Σεφτσένκο, επικεφαλής της ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισε ότι οι διαιτητές και οι βοηθοί θα περνούν από ανιχνευτή ψεύδους!

Το ουκρανικό ποδόσφαιρο μαστίζεται από κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων ομάδων, δωροδοκίες, στημένους αγώνες και η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας θέλει να βάλει τέλος σε τέτοια φαινόμενα.

Πρόκειται για απόφαση που ελήφθη από την νέα επικεφαλής της ουκρανικής διαιτησίας, Κατερίνα Μονζούλ, μία από τις κορυφαίες γυναικείες που πέρασαν από τον χώρο της διαιτησίας.

«Το βλέπουμε ως μια ευκαιρία να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβουμε με ποιους διαιτητές μπορούμε να συνεργαστούμε και με ποιους όχι. Ξεκινάμε από μια καθαρή αφετηρία κι όποιος δεν περάσει το τεστ δεν θα επιτρέπεται πλέον να είναι διαιτητής» είπε σχετικά ο Σεφτσένκο.

«Αυτό… παραπάει! Αυτό είναι πραγματικός έλεγχος! Ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι πάντα παρών και πάντα θα υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, αλλά υπάρχει η ασφάλεια του VAR. Αν είναι να ελέγχουμε τους διαιτητές, ας ελέγξουμε τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές της κάθε ομάδας αντί γι' αυτό). Θα ερχόμαστε τρεις ώρες πριν από το κάθε παιχνίδι και θα περνάμε τους πάντες από ανιχνευτή ψεύδους» σχολίασε ο Βολοντίμιρ Σάραν, πρώην προπονητής της FC Minaj.

