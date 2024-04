Τρομερή ένταση Ποτσετίνο με δημοσιογράφο: «Τα έκανες σκ@τ@» (vid)

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είδε την ομάδα του να συντρίβει την Έβερτον με 6-0, με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή του αγώνα τον Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος σημείωσε τέσσερα τέρματα και «έπιασε» τον Έρλιν Χάαλαντ στη κορυφή των σκόρερ της Πρέμιερ Λιγκ.

Στη συνέτευξη Τύπου που έδωσε ο Αργεντίνος τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη της εν λόγω αναμέτρησης, ρωτήθηκε για τον... καβγά που υπήρχε ανάμεσα στους παίκτες του στο πέναλτι που κέρδισαν οι Λονδρέζοι στο δεύτερο ημίχρονο από όπου ήρθε και το πέμπτο γκολ της ομάδας.

Ο προπονητής των «Μπλε» αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτήν την ερώτησε και φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένους με την επιλογή των δημοσιογράφων να σταθούν στο συγκεκριμένο περιστατικό, σε τέτοιο βαθμό που αποχώρησε από το χώρο και διέκοψε πρόωρα τη συνέντευξη.

Μετά από αυτήν την κίνησή του υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους ρεπόρτερ, με έναν από αυτούς μάλιστα να συγκρούεται λεκτικά μαζί του, λέγοντας του «Έκανες σκ@τ@ διαχείρηση της συνέντευξης Τύπου».

Ο κόουτς του αγγλικού συλλόγου απάντησε ότι όλες οι ερωτήσεις που έγιναν ήταν περί του ίδιου ζητήματος κάτι που τον δυσαρέστησε και τον οδήγησε στην αποχώρησή του.

🚨 Pochettino argues with a journalist last night about them asking only about the penalty incident after Chelsea won 6-0 pic.twitter.com/YGAhOX0XuR