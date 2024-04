Θετικά νέα για Εντικά: Ανέκτησε τις αισθήσεις του αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση

Ο Ιβοριανός αμυντικός, όπως ενημέρωσε η Ρόμα είναι καλά στην υγεία του έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και εξονυχιστικούς ελέγχους.

Μάλιστα, ο Εντικά είχε και επισκέψεις από τους συμπαίκτες του στο Santa Maria della Misericordia του Ούντινε, όπου βρίσκεται, με την Ρόμα να αναρτά και το ανάλογο φωτογραφικό στιγμιότυπο.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq