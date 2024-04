Ο Νεϊμάρ έπαιζε πόκερ ενώ η κόρη του είχε γενέθλια - Οργισμένες αντιδράσεις των φιλάθλων (vid)

Ο Νεϊμάρ τον τελευταίο καιρό τραβά τα βλέμματα επάνω του για την εξωαγωνιστική του ζωή. Μετά την άσχημη φυσική κατάσταση και τα παραπανίσια κιλά, πάθη όπως ο τζόγος φαίνεται ότι κάνουν έντονη παρουσία στη ζωή του Βραζιλιάνου σταρ,

Ο επιθετικός της Αλ Χιλάλ, εντοπίστηκε να στοιχηματίζει... πόκερ, την ώρα που βρισκόταν δίπλα από την κόρη του, για την οποία είχε στηθεί μία μικρή γιορτή λόγω της συμπλήρωσης έξι μηνών από τη γέννησή της.

Η κίνηση αυτή, πυροδότησε μία βόμβα αρνητικών σχολίων από χρήστες των social media, οι οποίοι κατέκριναν την αδυναμία του 32χρονου ποδοσφαιριστή να... ξεκολλήσει από το κινητό του.

this guy neymar is absolutely finished



bro is gambling on poker in the middle of his daughters birthday 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3bQ3MWrIty