To λάθος της UEFA με τον Ποντένσε - Δεν ήξερε ότι είναι τιμωρημένος! (pic)

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του Conference League στο Twitter, κάλεσε τους φιλάθλους να μαντέψουν τον παίκτη που θα έχει την σημαντικότερη επίδραση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρ.

Οι επιλογές; Ο Σεμπάστιαν Σιμάνσκι από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε και ο Ντάνιελ Ποντένσε από τον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα; Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι τιμωρημένος και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο ματς των δύο ομαδών...

Podence or Szymański: Who'll have the bigger impact on Thursday? ✨#UECL pic.twitter.com/hzGNks594v