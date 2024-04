Πάλι νεύρα ανάμεσα σε Ενρίκε και Μπαπέ (vid)

Στον έναν βαθμό (1-1) αρκέστηκε η πρωτοπόρος της Ligue 1, Παρί Σεν Ζερμέν, στην αναμέτρηση με την ουραγό Κλερμόν, στο «Παρκ ντε Πρενς», για την 28η αγωνιστική.

Ο Χαμπίμπ Κεϊτά άνοιξε το σκορ στο 32΄ για τους φιλοξενούμενους, για να αποτρέψει τα χειρότερα για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ο Γκονσάλο Ράμος μέσα από την περιοχή, στο 86΄ μετά από εξαιρετική ασίστ του Μπαπέ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των Παριζιάνων και ο Γάλλος σούπερ σταρ είχαν μια έντονη διαφωνία, όπως καταγράφηκε και από τις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν στραμμένες πάνω τους.

Οι δυο τους δημόσια λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση τους, αλλά οι κινήσεις τους άλλα μαρτυρούν!

🚨Kylian Mbappe and Luis Enrique in conversation after PSG 1- 1 draw with Clermont foot..



What might they be saying 🤔 pic.twitter.com/73Ii26il66