Μεγάλη ζημιά για την εθνική Αγγλίας - Χάνει το Euro ο Τζόνστον (pic)

Ο Σαμ Τζόνστον δε θα καταφέρει να ενισχύσει το ρόστερ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας λόγω τραυματισμού και σίγουρα το γεγονός αποτελεί «πονοκέφαλο» για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο πορτιέρο της Κρίσταλ Πάλας διένυε έως τώρα μία άκρως εντυπωσιακή σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, η οποία του είχε κερδίσει τη θέση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα, πίσω μόνο από τον Τζόρνταν Πίκφορντ.

Κατά τη διάρκεια προπόνησης του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των Άγγλων ενόψει της φιλικής αναμέτρησης ενάντια στο Βέλγιο, ο 31χρονος σε μία προσπάθειά του να αποκρούσει ένα σου τραυματίστηκε σοβαρά στον αγκώνα. Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τη «Daily Mail», υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη (27/03) και θα μείνει στα «πιτς» για όλο το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν, ότι ο Τζόνστον θα απουσιάσει για 3-4 μήνες από τη δράση και η εθνική Αγγλίας πλέον καλείται να βρει νέο αναπληρωματικό τερματοφύλακα για το Euro 2024.

