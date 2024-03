Θα μας τρελάνει η Φούλαμ! Φτιάχνει πισίνα και εστιατόρια στις εξέδρες της! (vid)

Την απόλυτη εμπειρία φαίνεται να θέλει να χαρίσει στους φιλάθλους της η Φούλαμ, βάσει των όσων δείχνουν τα απίθανα σχέδια της νέας «Riverside Stand». Το σπέσιαλ αυτό κομμάτι της εξέδρας του γηπέδου, θα δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να βρίσκονται ακριβώς πίσω από το προπονητικό τιμ της ομάδας, ενώ οι παροχές που θα προσφέρει σε αφήνουν με το στόμα ανοικτό.

Τρία εστιατόρια όπου την ευθύνη τους θα έχουν κορυφαίοι σεφ που έχουν εργαστεί σε μισελενάτα εστιατόρια, ένα υπερπολυτελές μπαρ και μία πισίνα βρίσκονται ήδη στα πλάνα των ιθύνοντων του συλλόγου, ενώ αναμένεται και η κατασκευή δύο επιπλέον μπαρ με το πέρας των εργασιών του απίθανου αυτού πρότζεκτ.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε η ομάδα στα social media. Μας κάνουν πλάκα οι άνθρωποι!

We are pleased to reveal details of our unparalleled matchday experiences!



Explore the Riverside: ⤵️