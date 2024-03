Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Σκεφτόμουν μόνο άσχημα πράγματα, έψαχνα διάφορα για τον θάνατο» (vid)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, μάλιστα, είπε ότι πέρασε κατάθλιψη μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της χώρας του στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ σημειώνοντας ότι για τον ίδιο ήταν πολύ σημαντικό ότι αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε και ζήτησε βοήθεια.

«Πριν καν πάω στην προπόνηση, ήθελα να πάω σπίτι, ήθελα να επιστρέψω στο δωμάτιό μου. Δεν ξέρω γιατί, τι περνούσε από το μυαλό μου. Πήγα μάλιστα και είπα στον μπαμπά μου ότι θα τα παρατήσω.

Το να πάω στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ο τύπος που κυνήγησε το όνειρό μου μαζί μου, και να πω "μπαμπά, θέλω να τα παρατήσω" ήταν τρελό.

Μόλις έπαιζα σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, φίλε, στο απόγειό μου. Έφτασα στα όριά μου, το καταλαβαίνεις; Δεν ξέρω, δεν θα μιλήσω για αυτοκτονία, αλλά είχα κατάθλιψη και ήθελα να τα παρατήσω.

Ακόμα κι εγώ, που φαινόταν να είμαι ψυχικά δυνατός. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο φαινόταν σαν όλα να κατέρρεαν. Νομίζω ότι ο ψυχοθεραπευτής, είτε του άρεσε είτε όχι, με έσωσε, μου έσωσε τη ζωή» εξομολογήθηκε ο Ριτσάρλισον και πρόσθεσε:

«Σκεφτόμουν μόνο άσχημα πράγματα. Ακόμα και στο Google, έψαχνα μόνο για σκουπίδια, ήθελα μόνο να δω αηδίες για τον θάνατο. Σήμερα μπορώ να πω, αναζητήστε ψυχολόγο, αν χρειάζεστε ψυχολόγο, ψάξτε, γιατί είναι ωραίο να ανοίγεσαι έτσι, να μιλάς με τον άνθρωπο.

Σήμερα ένας ψυχολόγος ήρθε να με ευχαριστήσει για να το μεταφέρουμε στον κόσμο του ποδοσφαίρου, στον κόσμο εκτός γηπέδου επίσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό και, είτε το θέλουμε είτε όχι, σώζει ζωές.

Είχα αυτή την προκατάληψη πριν, νόμιζα ότι ήταν ανοησία, νόμιζα ότι ήμουν τρελός. Στην οικογένειά μου, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι όποιος πάει σε ψυχολόγο είναι τρελός, νομίζει ότι είναι τρελός.

Αλλά ανακάλυψα την ψυχοθεραπεία και σκέφτηκα ότι ήταν υπέροχο. Το καλύτερο πράγμα, πραγματικά η καλύτερη ανακάλυψη που έκανα ποτέ στη ζωή μου».

Richarlison opening up about his struggles with depression is really sad. Glad players have avenues to discuss their mental health struggles today. pic.twitter.com/G6eZsSWEWF