Σοβαρό πρόβλημα για τη Λίβερπουλ με τον τραυματισμό του Ρόμπερτσον (pic)

O Άντι Ρόμπερτσον αναγκάστηκε να δει από τον πάγκο την εθνική ομάδα της χώρας του να ηττάται με 1-0 από την Βόρεια Ιρλανδία. Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ αποχώρησε μόλις στο 31ο λεπτό του παιχνιδιού με τραυματισμό στον αστράγαλό του.

Ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του, το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να βρει λύση, μπαίνει στο μπλοκάκι του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός θέλει ιδανικά όλη τη δυναμική του ρόστερ του σε ισχύ στο κυνήγι της κατάκτησης της Premier League. Εάν ο τραυματισμός του Σκωτσέζουν ακραίου αμυντικού αποδειχθεί σοβαρός, αντικαταστάτης του θα είναι ο Κώστας Τσιμίκας, με τον Έλληνα σε ένα τέτοιο σενάριο να καλείται να σταθεί στο ύψος των πολύ υψηλών περιστάσεων, δεδομένου της κατάστασης στο βαθμολογικό πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Liverpool's Andy Robertson was forced off for Scotland through injury 😬 pic.twitter.com/JG2ldU4azU