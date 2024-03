Νεύρα και σε φιλικό ο Ρονάλντο! (vid)

Αν και φιλικό προετοιμασίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετώπισε το παιχνίδι ενάντια στη Σλοβενία σαν να είναι επίσημο, με τον αρχηγό της Πορτογαλίας να διαφωνεί με τις αποφάσεις των διαιτητών.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο σουπερστάρ της Αλ Νασρ εξέφρασε τα συναισθήματα του, όταν φανερά νευριασμένος κατευθύνθηκε προς τον 4ο διαιτητή, είπε... τα γαλλικά του και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Cristiano Ronaldo to the fourth official while leaving the stadium:



"F*ck you, there were two penalty kicks." pic.twitter.com/1ZyL31XOwp