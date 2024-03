Χιλιάδες Γεωργιανοί στους δρόμους της Τιφλίδας μετά την ιστορική πρόκριση (vids)

Πανζουρλισμός στους δρόμους της Τιφλίδας από τους Γεωργιανούς φιλάθλους μετά την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας της χώρας στα τελικά του EURO.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στους δρόμους της Τιφλίδας για να γιορτάσουν τη νίκη της Γεωργίας επί της Ελλάδας στα πέναλτι και την πρόκριση της εθνικής ομάδας της χώρας σε τελικά μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Έτσι κι αλλιώς, σε κεντρικά σημεία της πόλης υπήρχαν γιγαντοοθόνες για όσους δεν μπόρεσαν να βρουν ένα εισιτήριο για τον τελικό των πλέι οφ, ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που βγήκαν από τα σπίτια τους μετά το τέλος της αναμέτρησης για να γιορτάσουν με σημαίες και συνθήματα.

Οι παίκτες της εθνικής Γεωργίας, μάλιστα, βρέθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας για να πανηγυρίσουν μαζί με το συγκεντρωμένο πλήθος.

#Tbilisi #Sakartvelo 🇬🇪 qualifies for EURO 2024, first time in history!!! Great day for every #Georgian 🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/BsCanhu29B — Partisan NAFO Fella Bde 🇬🇪🇺🇦🇪🇺🇮🇱✊🏻 (@citizenNo1One) March 26, 2024

The Georgian national team qualified for the European Football Championship for the first time.



Streets of Tbilisi and Batumi

-> pic.twitter.com/mf94jCRD8F — senore_amore (@SenoreAmore) March 26, 2024

Georgia qualifies for #EURO2024 for the first time in history. The streets of #Tbilisi are ecstatic! pic.twitter.com/M137QnOWrA — Elene Janadze (@elene_janadze) March 26, 2024