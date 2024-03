Το «ευχαριστώ» του ΑΣ Άρης: «Μία γιορτή αντάξια του μεγέθους και της ιστορίας του»

Τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνετέλεσαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγαλειώδη γιορτή προς τιμήν των γενεθλίων του συλλόγου είπε μέσω μίας ξεχωριστής ανακοίνωσης ο ΑΣ Άρης.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν οι «κιτρινόμαυροι»:

«Έχοντας βιώσει ένα τέτοιο διήμερο, είναι δύσκολο να επανέλθεις στην καθημερινότητα. ‘Ένα διήμερο που κατέδειξε (για ακόμα μία φορά) το μεγαλείο του ΑΡΗ.

Τα 110 χρόνια ζωής του ΑΡΗ των 298 τίτλων δεν ήταν δυνατόν να γιορταστούν κοινότυπα. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από πέρυσι και το αποτέλεσμα, κατά γενική ομολογία, ήταν μία γιορτή αντάξια του μεγέθους και της λαμπρής ιστορίας του συλλόγου. Αρχίζοντας από το λαμπρό επετειακό γκαλά της Κυριακής (24/03), όπου τιμήθηκαν οι θρύλοι του παρελθόντος και τελειώνοντας στην ολοήμερη χθεσινή (25/03) γιορτή στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία βάφτηκε στα κιτρινόμαυρα.

Οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην οργανωτική επιτροπή της γιορτής των 110 χρόνων, με πρόεδρο τον Πέτρο Ράσογλου. Επιφανή μέλη της οικογένειας του ΑΡΗ, τα οποία νυχθημερόν προετοίμαζαν εδώ και μήνες το μεγαλειώδες διήμερο των γενεθλίων, παίρνοντας άριστα και… ανεβάζοντας πολύ τον πήχη για τη συνέχεια.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους χορηγούς των εκδηλώσεων, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά το εγχείρημα, πιστεύοντας στο αποτέλεσμα που είδε όλη η Ελλάδα.

Ευχαριστούμε τους αθλητές, προπονητές και υπεύθυνους όλων των τμημάτων, που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή εκδήλωση, όπως και τους εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν το «είναι» τους για να ικανοποιηθεί ο κόσμος που βρέθηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Last… but (σε καμία περίπτωση) not least: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον ανυπέρβλητο λαό του ΑΡΗ. Αυτόν που για ακόμα μία φορά έκανε την Ελλάδα να παραμιλά, με το ανεπανάληπτο «σόου» που έδωσε χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Έναν λαό που ζει για την ομάδα, τρέφεται από την αγάπη του γι΄ αυτήν και χθες, ημέρα εθνικής επετείου και τριημέρου αργίας, συνέρρευσε κατά χιλιάδες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιορτάζοντας τα γενέθλια του συλλόγου. Και κυρίως: Η παρακαταθήκη μας, η επόμενη γενιά. Μύρια μικρά παιδιά, ένιωσαν «στο πετσί» τους το μέγεθος του συλλόγου που υποστηρίζουν.

Ο ΑΡΗΣ γιόρτασε όπως μόνο αυτός ξέρει. Ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά:

Χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά, και στα χίλια εγώ, θα στο τραγουδώ απ’ τον ουρανό.

Αρειανάρα φέρε μας το Κύπελλο, στον Πύργο τον Λευκό».