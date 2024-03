Μπέκαμ: «Έκλαιγα, όταν υπέγραψε ο Μέσι και η Βικτόρια με ρώτησε αν πέθανε κάποιος»!

Τρομερές λεπτομέρειες από την μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι έδωσε σε συνέντευξη του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Άγγλος σταρ αποκάλυψε ότι η πρώτη επαφή με τον πατέρα του Αργεντινού μάγου έγινε πριν από πέντε χρόνια και αποκάλυψε πως όταν εκείνος πήρε την απόφαση να υπογράψει στην ομάδα του, έβαλε τα κλάματα.

«Ήμουν στην Ιαπωνία μαζί με την Βικτόρια και ήταν 4-5 το πρωί, όταν το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει ασταμάτητα. Η Βικτόρια με σκούντηξε και μου είπε να το κλείσω, όμως εγώ κοίταξα τα μηνύματα και είδα ότι ο Μέσι είχε αποφασίσει να υπογράψει στο Μαϊάμι. Έβαλα τα κλάματα γιατί είναι… ο Λίο. Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Τότε η Βικτόρια με ρώτησε γιατί κλαίω και αν πέθανε κάποιος», ήταν μία από τις σπαρταριστές ατάκες του «Μπεκς», ο οποίος μέχρι να δει τον Μέσι να πατάει το πόδι του στο Μαϊάμι, πίστευε μέσα του ότι είχε υπογράψει κάποιον άλλον, ίσως τον αδερφό του!

