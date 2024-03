Έξαλλος με ρεπόρτερ ο Κλοπ: «Είναι ηλίθια η ερώτηση» (vid)

Η Λίβερπουλ γνώρισε τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του FA Cup, αφού ηττήθηκε στην παράταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, με τον Γιούργκεν Κλοπ να μην έχει διάθεση για πολλά λόγια.

Ο Γερμανός τεχνικός εμφανίστηκε για το καθιερωμένο flash interview, ωστόσο μια ερώτηση του ρεπόρτερ για την φυσική κατάσταση της Λίβερπουλ, έβγαλε εκτός εαυτού τον Κλοπ, που αποχώρησε εκνευρισμένος.

«Είναι ηλίθια η ερώτηση. Αν μας έβλεπες συχνά, θα μπορούσες να μας ρωτήσεις γιατί κάποιες φορές έχουμε τόση ενέργεια. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει εμείς τελευταία και πόσα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έτσι είναι το άθλημα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτή την ερώτηση. Ούτε εσύ είσαι σε πολύ καλή κατάσταση προφανώς. Δεν μπορώ να το ανεχθώ αυτό», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Κλοπ προτού αποχωρήσει.

Klopp doing what Klopp does. His head is on Mars. This is wild. pic.twitter.com/rubdjTX2QT