Επένδυση για το μέλλον από τη Μάντσεστερ Σίτι με σπουδαίο ταλέντο

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι συμφώνησε με τη Φιλαδέλφεια Γιούνιον για την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού, Κέιβαν Σάλιβαν, ο οποίος παρότι είναι μόλις 14 ετών, έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, όμως η Σίτι είναι εκείνη που κερδίζει… τη μάχη και θα τον εντάξει στο δυναμικό της, αφήνοντάς τον δανεικό στην ομάδα του MLS για μερικές σεζόν.

