Αυτός είναι ο λόγος που δεν δόθηκε πέναλτι στο χτύπημα του Ντοκού στον ΜακΆλιστερ (vid)

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της Premier League βρήκε νικήτρια την… Άρσεναλ, αφού η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι έμειναν στην ισοπαλία με 1-1 και επέτρεψαν στους «κανονιέρηδες» να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια φάση του αγώνα στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς οι «κόκκινοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι που δεν δόθηκε από τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ.

«Ήταν 100% πέναλτι. Θα βρουν μια εξήγηση. Ήταν 100% φάουλ σε όλους τους χώρους του γηπέδου και πιθανότατα μια κίτρινη κάρτα. Όλοι οι άνθρωποι με κινητά τριγύρω το ήταν "Ουάου, ξεκάθαρο πέναλτι".

Ίσως μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη φράση δεν είναι ξεκάθαρο και προφανές. Είναι φυσικά ένα πέναλτι αλλά δεν το πήραμε» σχολίασε σχετικά ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο σχολιαστής του Sky Sports, Πίτερ Ντρέρι, που άκουσε τη συνομιλία που έγινε με το VAR, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν καταλογίστηκε παράβαση.

Όπως είπε, κρίθηκε ότι ο Ντοκού διεκδίκησε την μπάλα υψώνοντας το πόδι του σε ένα λογικό ύψος και πήγε για την μπάλα.

Τα replay έδειξαν πως υπήρχε μια αμυδρή επαφή του ποδιού του Ντοκού με την μπάλα, προτού χτυπήσει τον Αργεντινό μέσο στο στήθος.



City fans - “cLeArLy gOt tHe bAll”



When it evidently bounces off McAllister’s chest and Doku gets none of the ball. pic.twitter.com/wRuNL1PKOk