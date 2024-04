Έξαλλος ο Λεμπρόν με τον Χαμ: «Χτυπιόταν» για να πάρει challenge! (vid)

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δωδεκαλέπτου ο Λεμπρόν Τζέιμς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Κάλντγουελ-Πόουπ, με τους διαιτητές να δίνουν την κατοχή στους Νάγκετς.

Ο ηγέτης των Λέικερς άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα ότι ο Κάλντγουελ-Πόουπ ακούμπησε τελευταίος την μπάλα, ζητώντας από τον Ντάρβιν Χαμ να ζητήσει challenge για την κατοχή.

Ο προπονητής των Λέικερς, ωστόσο αγνόησε τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος άρχισε να... χτυπιέται και να φωνάζει προς τον Χαμ, που εξακολούθησε να αγνοεί τον παίκτη του.

Δείτε παρακάτω το video:

LeBron James was IRATE that Darvin Ham didn’t challenge this out of bounds call 😳



pic.twitter.com/Fwfs8Cxb3U