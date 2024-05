Τζόκοβιτς: «Ήταν ατύχημα, είμαι καλά» (vid)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δέχτηκε στο κεφάλι ένα παγούρι που έφυγε από έναν θαυμαστή του, αλλά όλα είναι καλά όπως ανέφερε και ο 36χρονος Σέρβος στα social media.

Το βέβαιο είναι ότι δεν έγινε κάτι εσκεμμένα και το είπε και ο ίδιος: «Ευχαριστώ για τα μηνύματα ενδιαφέροντος. Αυτό ήταν ένα ατύχημα και ξεκουράζομαι με πάγο στο ξενοδοχείο. Τα λέμε την Κυριακή».

Αρχικά κυκλοφόρησε στα social media ότι κάποιος πέταξε μπουκάλι στον Νόλε, αλλά γρήγορα το τοπίο ξεκαθάρισε, καθώς βγήκε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο.

Ο Νόλε συνεχίζει την πορεία του στη Ρώμη και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Χιλιανό Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24