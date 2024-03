Σερβικά ΜΜΕ: Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν σε οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Για επίθεση των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα σε αυτούς του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο τα ΜΜΕ της Σερβίας, μετά το ντέρμπι των ερυθρόλευκων απέναντι στην Παρτιζάν για το πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα, φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν στο Βελιγράδι για το παιχνίδι, μιας και είναι αδερφοποιημένοι με τους φιλάθλους της Παρτιζάν και σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, δέχθηκαν επίθεση στα αυτοκίνητά τους κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα από χούλιγκαν του Ερυθρού Αστέρα.

Οι πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματίες.

09.03.2024, Crvena Zvezda - Partizan. Delije🇷🇸 attacked PAOK🇬🇷 after the derby match. PAOK was in Belgrade to support Partizan https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/K3Ca1275iR