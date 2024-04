Για πρώτη φορά από το 2005 χωρίς Λεμπρόν, Κάρι ή Ντουράντ ο δέυτερος γύρος των πλέι οφ (pic)

Λεμπρόν Τζέιμς , Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι πήγαν από νωρίς... σπίτι τους για ξεκούραση τη φετινή σεζόν, αφού και οι τρεις είπαν αντίο από το «κυνήγι» του τίτλου.

Ο Στέφ Κάρι είναι ο μόνος εκ των τριών που δεν αγωνίστηκε καθόλου στα φετινά πλέι οφ, βλέποντας τους Γουόριορς να αποκλείονται στα πλέι ιν από τους Κινγκς του Σάσα Βεζένκοφ. Από την άλλη, Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ είδαν αμφότεροι τις ομάδες τους να αποκλείονται με 4-1 από τους Νάγκετς και 4-0 από τους Τίμπεργουλβς αντίστοιχα.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2005 που ο δεύτερος γύρος των πλέι οφ θα ξεκινήσει χωρίς ενός εκ των τριών σούπερσταρ του μαγικού κόσμου του NBA, κάτι που σίγουρα αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ομάδων και την εμφάνιση πολλών καινούριων αστέρων στη λίγκα, γύρω από τους οποίους χτίζονται δυνατά ρόστερ, ικανά για να κατακτήσουν τον τίτλο.

