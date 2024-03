ΑΕΚ: Σε αυτόν τον κανονισμό βασίζεται η άποψη του Αλμέιδα για το πέναλτι που δόθηκε στον Άρη (pic, vid)

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η δήλωση του τεχνικού της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα για το πέναλτι από το οποίο προήλθε το 3-3 του Άρτη στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφερόμενος στη φάση με το χέρι του Ντομαγκόι Βίντα, όπου ο Τάσος Σιδηρόπουλος καταλόγισε πέναλτι, ανέφερε στην κάμερα της COSMOTE TV ότι «πιστεύω ότι κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Όμως, πριν από περίπου δέκα μέρες είχαν έρθει διαιτητές εδώ για να μας κάνουν μία ομιλία για τους νέους κανονισμούς. Το τελευταίο πέναλτι, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, δεν είναι πέναλτι. Πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Σε ποιον κανονισμό, όμως, βασίζει ο Αλμέιδα την άποψη που κατέθεσε για την φάση του πέναλτι; Η απάντηση βρίσκεται στο εγχειρίδιο της IFAB και τι λέει ακριβώς αυτή; Ακολουθεί η απάντηση.

Τι λέει ο κανονισμός;

«Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 2 ειδική περίπτωση εξειδίκευσης του νοήματος της παραγράφου "Χειρισμός της Μπάλας" (Handling the Ball) του Κανόνα 12-Φάουλ και Ανάρμοστη Συμπεριφορά (Law 12 Fouls and Misconduct) των Κανόνων του Παιχνιδιού 2023-24 (Laws of the Game 2023-24) του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB) [1,2]

ΕΡ.: Τι συμβαίνει αν ένας παίκτης δεχθεί χτύπημα στο χέρι/βραχίονα από την μπάλα από το λάκτισμα/κεφαλιά ενός συμπαίκτη του;

ΑΠ.: Αυτό δεν θεωρείται παίξιμο της μπάλας με το χέρι (εκτός αν η μπάλα πάει απευθείας στην αντίπαλη εστία ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά, οπότε καταλογίζεται απευθείας ελεύθερο λάκτισμα στην άλλη ομάδα).», αναφέρει αυτά.

Έτσι από τη στιγμή που η μπάλα πάει στο χέρι του Βίντα από το διώξιμο του Γιόνσον, τον οποίο, μάλιστα, έχει στην πλάτη, δεν υπάρχει πέναλτι.

Δείτε την φωτογραφία:

Δείτε ξανά τη φάση εδώ