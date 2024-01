Δάκρυσε στο «αντίο» του στην Τότεναμ ο Γιορίς (vid)

Ο Ούγκο Γιορίς μετά από 11,5 χρόνια στην Τότεναμ θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS με την φανέλα της Λος Άντζελες FC, με τον Γάλλο πορτιέρε να λέει «αντίο» στους οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Εμφανώς συγκινημένος ο Γιορίς βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του Tottenham Stadium, στο ημίχρονο του αγώνα με την Μπόρνμουθ, γνωρίζοντας τρομερή αποθέωση από τους οπαδούς των «Σπερς».

«Απόλαυσα κάθε λεπτό εδώ. Έφτασε ο καιρός να σας πω αντίο, αλλά μόνο ως παίκτης, γιατί ως άνθρωπος, θα είμαι “σπιρούνι” ως το τέλος της ζωής μου», είπε ο 37χρονος, απευθυνόμενος προς τον κόσμο.

'I will be a Spurs fan for the rest of my life' ❤



Hugo Lloris says an emotional goodbye to Tottenham after 11 years at the club 🙌#THFC pic.twitter.com/9f2wlxQaDy