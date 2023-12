23 for 2023!

Ο καθένας το σημάδεψε με τον τρόπο του. Άλλοι περισσότερο για μας, άλλοι περισσότερο για τους άλλους, άλλοι για όλους, και όλοι εδώ. Το SDNA παρουσιάζει τα 23 πρόσωπα που έκαναν τις προηγούμενες 365 μέρες πολύ πιο ενδιαφέρουσες…

23. Εργκίν Αταμάν

Προφανώς και το ζητούμενο για μας είναι ότι ήρθε στην Ελλάδα. Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, σήκωσε τις σφιγμένες του γροθιές στο ΟΑΚΑ και το άφησε να σιγοκαίγεται στον ενθουσιασμό του. Ο Τούρκος τεχνικός είναι από τα πρόσωπα του 2023, αφού ήταν και εκ των πρωταγωνιστών με θετικό και αρνητικό τρόπο όσων έγιναν στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος, αλλά ας είμαστε ρεαλιστές: Αν δεν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, δε θα είχε θέση στην αναδρομή μας, ακόμα κι αν είχε πάρει η Εφές τον τίτλο με δικό του τρίποντο πίσω από τη σέντρα!

22. Κώστας Φορτούνης

Μακάρι να μην ήταν για το θέμα της Εθνικής ομάδας, αλλά είναι (και) γι’ αυτό. Τα επεισόδια ήταν αλλεπάλληλα, ο Κώστας Φορτούνης με ανακοίνωσή του έπαψε εαυτόν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ωστόσο μη στεκόμαστε μόνο στο αρνητικό (για την Εθνική ομάδα και τον ίδιο). Η παρουσία του μέσα στο 2023 και ειδικά από τον Αύγουστο και μετά συνιστά ένα από τα πιο εμφατικά come back στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σχεδόν «πεταμένος» μέχρι τον Φεβρουάριο, εντελώς ανενεργός και φαινομενικά περιττός για τον Ολυμπιακό, κατάφερε να επιστρέψει και να είναι ο απόλυτος ηγέτης των ερυθρολεύκων σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο παίκτης χωρίς τον οποίο ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά πού θα ήταν ο Ολυμπιακός σήμερα.

21. Βίκτορ Ουεμπανιάμα

Το γράφουμε για να λέμε ότι σας τα λέγαμε… Η βασική αρχή κάθε δημοσιογράφου που σέβεται τον εαυτό του είναι να επισημαίνει πόσο επιβεβαιώθηκε και να κάνει ότι δεν θυμάται όταν διαψεύδεται… Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, το δεύτερο μοιάζει ως σενάριο μη γενόμενο, τουλάχιστον όσο θα έχει την υγεία του. Ο Βίκτορ Ουμπενιάμα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και το 2023 ήταν περισσότερο από τις προηγούμενες η χρονιά του. Όχι δεν τον μάθαμε φέτος, ούτε καν οι Αμερικάνοι τον έμαθαν φέτος ̇ φέτος απλά ενηλικιώθηκε, επιλέχτηκε στο ντραφτ, πήγε στο αγαπημένο Σαν Αντόνιο και μπορούν όλοι να συγκρίνουν το χέρι τους με το δικό του! Γράφει, ήδη, ιστορία στο ΝΒΑ και δίνει τη σκυτάλη στις ανασκοπήσεις των επόμενων χρόνων.

20. Φώτης Ιωαννίδης

Είναι και εκείνος στην κατηγορία προσώπων που μπορεί να μην έχουν κάτι ουσιαστικό να επιδείξουν, αλλά στον ελληνικό μικρόκοσμο δεν γίνεται να τους αγνοήσεις. Ο Φώτης Ιωαννίδης θα έχει να θυμάται το 2023 ως την χρονιά breakthrough, όρο που κατά κόρον χρησιμοποιούταν και στην Χαλκίδα και στην Λιβαδειά όπου έπαιζε! Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, τον οποίο για χρόνια θέλει δίπλα του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν εκείνος που κράτησε ζωντανό το τριφύλλι στους ζόρικους, πρώτους μήνες του 2023 και είναι εκείνος που από τον Οκτώβριο και μετά μοιάζει ασταμάτητος τόσο με την πράσινη, όσο και τη γαλανόλευκη φανέλα. Τι άλλο να πούμε; Ευτυχισμένο το 2024.

19. Ντένις Σρέντερ

Να περάσει, δε βρίζω! Καλά και να βρίσετε, μπορείτε να το κάνετε όσο θέλετε, δε θα αλλάξει κάτι. Μπορεί να τον θεωρείτε καρικατούρα, μπορεί να τον θεωρείτε προκλητικό, μπορεί να τον θεωρείτε ειρωνικό ή υπερτιμημένο, ωστόσο μπορεί και εκείνος να μην σας βλέπει καν! Εξάλλου, από την κορυφή του κόσμου δεν φαίνονται και πολλά… Ο Ντένις Σρέντερ το έλεγε πριν αρχίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και το εννοούσε! Δεν είχε ο ίδιος το πρόβλημα, αλλά όσοι δεν τον άκουσαν ή δεν τον πίστεψαν. Με ηγετικές εμφανίσεις, ήταν ο αρχηγός και ο οδηγός της Γερμανίας που σόκαρε τον κόσμο στις Φιλιππίνες, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, κέρδισε την Σερβία στον τελικό κι επειδή Γερμανοί είναι, έδωσε ραντεβού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

18. Νίκολα Γιόκιτς

Είσαι λίγο στο περίπου… Διχασμένος και το δίλημμα είναι πολύ μεγάλο: Ποιος είναι κυρίαρχος; Ο παίκτης Νίκολα Γιόκιτς που οδήγησε το Ντένβερ στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ, βγήκε πολυτιμότερος παίκτης τόσο στη διάρκεια της σεζόν όσο και στους τελικούς, έχει το ρεκόρ για το πιο γρήγορο triple double στην ιστορία του ΝΒΑ, είναι μέσα στην πρώτη τετράδα με τα περισσότερα στο πρωτάθλημα και λογικά θα ξεπεράσει τον Μάτζικ Τζόνσον μέχρι το τέλος της σεζόν, ή η προσωπικότητα; Ο χαλαρός τύπος που παίρνει πρωτάθλημα και απλά ανυπομονεί να πάει σπίτι του, ζητώντας να επισπεφτεί η παρέλαση, γυρίζει και κάθεται με τα άλογα του, χορεύει σα να μη γνωρίζει κανείς στον κόσμο ποιος είναι και μοιράζει ατάκες με τον απλό τρόπο που βλέπει τα πράγματα; Αν έχετε εσείς απάντηση, τη θέλουμε κι εμείς!

17. Έρλινγκ Χάαλαντ

Αντιγράφουμε από τη Wikipedia, που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει: Στις 14 Μαρτίου του 2023 πέτυχε πέντε γκολ στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Λειψία και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μέσι και του Αντριάνο στο Champions League για τα περισσότερα γκολ σε ένα ματς. Στις 11 Απριλίου έσπασε το ρεκόρ του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και Μο Σαλάχ με τα περισσότερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από παίκτη της premier league. Στις 3 Μαΐου ξεπέρασε τον Άλαν Σίρερ και τον Άντι Κόουλ για τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στις 25 Νοεμβρίου έγινε ο ποδοσφαιριστής που έφτασε γρηγορότερα τα 50 γκολ στην Premier League. Χρειάστηκε 48 ματς, έναντι 65 του Άντι Κόουλ! Κι αυτά είναι μόνο μερικά από τα ρεκόρ του μέσα στη χρονιά που πέρασε. Απλά, να σας θυμίσουμε ότι είναι 23 ετών.

16. Ντίνος Μήτογλου

Θα μπορούσε να είναι και μεσότιτλος «η δικαίωση», αλλά εσφαλμένα θα δίναμε μια τέτοια ερμηνεία. Ο Ντίνος Μήτογλου δεν δικαιώθηκε. Έκανε το λάθος, το πλήρωσε με αγωνιστική τιμωρία, κυνήγησε την υπόθεσή του, συνεργάστηκε με τις αρχές, δεν κρύφτηκε από την πραγματικότητα και όταν η ποινή του μειώθηκε, γύρισε έτοιμος. Δε ζήτησε άφεση αμαρτιών, δεν το έπαιξε έξυπνος, δε θεώρησε τον εαυτό του σπουδαιότερο της δικαιοσύνης, και προτίμησε να σταθεί όρθιος στο γήπεδο. Το τελευταίο τετράμηνο του 2023, αν χωρίσουμε το χρόνο σε τετράμηνα, του ανήκει δικαιωματικά, καθότι αν και δεν κατάφερε να βοηθήσει την Εθνική ομάδα λόγω τραυματισμού, υπήρχε ο πλέον καταλυτικός παίκτης του Παναθηναϊκού στην πορεία σε Ελλάδα και ευρωλίγκα, με εντυπωσιακές εμφανίσεις και στόφα MVP.

15. Μαξ Φερστάπεν

Αγγίζουμε την κατηγορία «δεν έχουμε ιδέα περί τίνος θα γράψουμε τώρα, αλλά μάλλον κάτι πρέπει να γράψουμε και γι’ αυτόν». Μαξ Φερστάπεν, λοιπόν, και ένας ακόμα τυπάκος που έχει μόνιμη θέση στις ανασκοπήσεις και ότι θα έχει και για τα επόμενα χρόνια. Εκείνοι που ξέρουν περί φόρμουλα ένα, ορκίζονται ότι τέτοια χρονιά σαν την περυσινή δύσκολα θα δούμε από οδηγό. Τι έκανε ο Φινλανδός; Κέρδισε 19 από τους 22 αγώνες – δεν έχει ξαναγίνει. Είχε δέκα συνεχόμενες νίκες – δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν πρωτοπόρος σε 1003 γύρους σε μια σεζόν – δεν έχει ξαναγίνει. Ανέβηκε στο βάθρο σε 21 από τους 22 αγώνες – δεν έχει ξαναγίνει. Κατέκτησε τον τίτλο με 620 πόντους – δεν έχει ξαναγίνει. Είχε διαφορά 290 πόντων – δεν έχει ξαναγίνει. Μάθαμε σήμερα κάτι για τη Φόρμουλα ένα – δεν έχει ξαναγίνει.

14. Λεμπρόν Τζέιμς

Μα, είμαστε τελείως Αμερικανάκια… Ποιος Λεμπρόν Τζέιμς τώρα σε ανασκόπηση του 2023; Λοιπόν, μην προτρέχετε και παρότι θα έχουμε μερικές politically correct αμερικανιές, υπάρχει και λόγος! Εκτός αν είναι περιττό να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, ο οποίος κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο στην καριέρα του, έστω κι αν δεν έχει το βάρος ή την αξία του δακτυλιδιού, ή αν είναι περιττό να αναφερθούμε σε εκείνον που έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ. Στις 8 Φεβρουαρίου, στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Οκλαχόμα και λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει η τρίτη περίοδος, ο «βασιλιάς» πέτυχε το καλάθι που όλο το γήπεδο περίμενε! Με ένα εύστοχο fade away σουτ έφτασε τους 38.388 πόντους και έγραψε ιστορία ξεπερνώντας τον σπουδαίο Καρίμ. Σήμερα, ο Λεμπρόν έχει ξεπεράσει τους 39.000 πόντους και όπως φαίνεται θα αργήσει ακόμα να σταματήσει το μέτρημα.

13. Αντιγόνη Ντριμπσιώτη

Δεν είναι το χρώμα του μεταλλίου που παίζει ρόλο… Είναι η επιμονή. Είναι η υπομονή. Είναι η συνέπεια. Είναι η παρουσία. Και, φυσικά, είναι η ελληνική σημαία, την οποία πάντα βρίσκει για να σκεπάσει τα δάκρυά της. Η Αντιγόνη Ντριμπσιώτη, μία σύγχρονη ηρωΐδα της καθημερινότητας, της ζωής και του αθλητισμού το έκανε ξανά! Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, κι αφού η κούρσα της στα 20χιλιόμετρα δεν ήταν εκείνη που θα ήθελε, μάζεψε δυνάμεις, μάζεψε ψυχή, καρδιά, κουράγιο, τεχνική, ικανότητα, ταλέντο και όλα όσα χρειάζονται για να διανύσεις 35 χιλιόμετρα βάδην και τερμάτισε στην τρίτη θέση.

12. Νόβακ Τζόκοβιτς

Εντάξει… Αν υπήρχε αφιέρωμα από πέρυσι ή από πρόπερσι ή από τη χρονιά που ήταν πριν το πρόπερσι και τώρα είναι μπέρδεμα να γίνει ο υπολογισμός, θα αρκούσε ένα copy-paste. Μπορεί ποτέ να μην καταφέρει να μπει σφήνα στη συνείδηση του κόσμου σε Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκείνοι που τον βλέπουν ως τον κορυφαίο όλων των εποχών. Στα 36 του χρόνια, λοιπόν, το 2023 τον αφήνει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όπου συνολικά έχει περάσει 403 εβδομάδες σε εύρος 13 ετών – αμφότερα είναι ρεκόρ. Μέσα στη χρονιά κατέκτησε τρία grand slam (Ρολάν Γκαρός, Αυστραλιανό, US Open), έχει 98 τίτλους στην καριέρα του και δεν το κρύβει ότι στοχεύει σε εκείνο που του λείπει: Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο και ραντεβού το 2024. Εδώ θα είμαστε. Κι εκείνος λογικά…

11. Τόμας Ουόκαπ

Ο Θωμάς, το χταποδάκι και η παραγγελία στο Μικρολίμανο. Μην σας ανοίγουμε την όρεξη και μέρες που είναι το μόνο δεδομένο (κάθε μέρα και σχεδόν κάθε ώρα της κάθε μέρας είναι ότι νιώθετε μια βαρυστομαχιά, αλλά so the story goes που λένε και στα ορεινά χωριά. Ο Τόμας Ουόκαπ ήρθε ως κλασικό Αμερικανάκι με ευρωπαϊκές επιρροές και φεύγοντας θα είναι Έλληνας. Κυριολεκτικά, μεταφορικά και με κάθε πιθανό τρόπο. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν εκ των πολυτιμότερων παικτών μέσα στη σεζόν, ενδεχομένως ο καλύτερος αμυντικός της ευρωλίγκα πίσω από τον Έντι Ταβάρες (σ.σ. για τους τύπους), ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους ερυθρόλευκους και πήρε ελληνικό διαβατήριο για να ενισχύσει την Εθνική ομάδα. Το έκανε με αυταπάρνηση και ζήλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και, πλέον, μοιάζει ένας από μας. Λίγο πιο ξανθός, αλλά ένας από μας…

10. Θοδωρής Βλάχος

Μια πρόταση και λυγίσαμε μαζί του, κλάψαμε μαζί του και αν υπήρχε η δυνατότητα θα του ανοίγαμε το σπίτι μας επί τόπου να του προσφέρουμε ό,τι είχε ο καθένας εύκαιρο. Η Εθνική ομάδα πόλο, εκείνη που κάθε χρόνο βρίσκει τρόπο να μας κάνει περήφανους - κι επειδή μπαίνουμε και σε Ολυμπιακή χρονιά ας την αγαπάμε λίγο περισσότερο το 2024 – έπαιζε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και ηττήθηκε 14-13 από την Ουγγαρία στα πέναλτι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μιλώντας μετά το τέλος του ματς, λύγισε παίρνοντας όλη την ευθύνη πάνω του. Και μαζί του λύγισε όλη η Ελλάδα. «Οφείλω μια συγγνώμη στα παιδιά. Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, σε μια φάση που θα έκρινε τον τελικό, που πήρα τάιμ άουτ στο τέλος. Ήμασταν δύο με έναν μπροστά για να βάλουμε γκολ. Ήταν η χειρότερη φάσης της ζωής μου, στην πιο σπουδαία στιγμή της ομάδας, ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά και από τον κόσμο».

9. Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ναι, ναι υπάρχουν ενστάσεις: Μα, δεν έκανε και τίποτα φοβερό (που έκανε). Μα, δεν έχει πείσει ακόμα ότι μπορεί να έχει σταθερότητα (που έχει πείσει). Μα, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έχει διάρκεια (όχι, αλλά κάτι υποψιαζόμαστε). Μπορεί ο καθένας να έχει όποια ένσταση θέλει, αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανήκει στην πρώτη δεκάδα των προσώπων που σημάδεψαν το 2023. Κι αν δεν σας ταιριάζει για μερικές μεμονωμένες ενέργειες ή αν διαφωνείτε για τις συνολικές του εμφανίσεις, δείτε το απλά ως την ελπίδα που όλοι θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Για τον τρόπο που μπορούμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, για το χαμόγελο που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, για τη χαρά που μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός. Μας λείπει, οπότε ας μην υποτιμάμε την αξία τέτοιων ανθρώπων σε μια χρονιά!

8. Σάσα Βεζένκοφ

Όλη χρονιά ένα highlight! Από τα βράδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τα βράδια στην ευρωλίγκα, από την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη όλων των διοργανώσεων, μέχρι και τη βραδιά/ξημέρωμα/πρωί του λεγόμενου «the decision». Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού σε μια τόσο, μα τόσο απολαυστική χρονιά και συνεχίζει να είναι συνεπής στην πορεία του, στην καριέρα του, και στην προσπάθειά του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πέρα από τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της ευρωλίγκα, ενώ στην Ελλάδα ψηφίστηκε καλύτερος και πιο δημοφιλής παίκτης και μέλος της καλύτερης πεντάδας!

7. Ορμπελίν Πινέδα

Αν θέλει κάποιον να περιγράψει την αξία του Ορμπελίν Πινέδα σε μια πρόταση, μπορεί απλά να πει «ο Δημήτρης Μελισσανίδης έδωσε οκτώ εκατομμύρια ευρώ στη Θέλτα». Ή κάπου εκεί. Ένα πάνω-ένα κάτω δε θα τα χαλάσουμε και αυτό είναι το δεύτερο που τα λέει όλα… Ο πολυτιμότερος παίκτης του περυσινού πρωταθλήματος, έμοιαζε με άλυτο γρίφο όταν ολοκληρώθηκε η χρονιά. Σαν εκείνον που βιώναμε και στη διάρκεια της χρονιάς, με τη θέση που κάθε φορά τον έβαζε ο Ματίας Αλμέιδα να παίζει. Οι εμφανίσεις του, η προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας του, η αξία του (παρούσα και μεταπωλητική) οδήγησαν το αφεντικό της ΑΕΚ να πραγματοποιήσει την ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ η Ένωση και ο Πινέδα μπορεί να συνεχίσει να κάνει τις τούμπες του στην Ελλάδα. Τις έκανε μια ολόκληρη σεζόν και τούμπα στην τούμπα, τα έφερε όλα τούμπα η ΑΕΚ (εντάξει, όχι και πολύ πετυχημένο).

6. Πεπ Γκουαρντιόλα

Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο μπορεί και να είναι ΤΟ πρόσωπο της χρονιάς. Δεν έχουν άδικο – αν και σίγουρα δε θα ήταν στην Αμερική. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, αν το δούμε αντικειμενικά, είναι πιο σημαντικός από όσους είναι σε ψηλότερη θέση από εκείνον, αλλά δεν είναι στα μέρη μας, οπότε πέφτει λίγο. Τι έκανε; Κατέκτησε το Champions League που τόσο λαχταρούσε με την Μάντσεστερ Σίτι, απέβαλε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους του, έγινε ο πρώτος προπονητής που κατακτάει treble με δύο διαφορετικές ομάδες, έπιασε τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Μπομπ Πέισλι σε κατακτήσεις και μετά μπορούσε απλά να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του να χαλαρώσει. «Είμαι κουρασμένος. Ήρεμος. Ικανοποιημένος. Είναι τόσο δύσκολο να το κερδίζεις. Είναι (η Ίντερ) πολύ καλή. Κάντε υπομονή, είπα στο ημίχρονο. Πρέπει να είσαι τυχερός. Ο Έντερσον ή θα το χάσουν, θα μπορούσαν να πάρουν ισοπαλία. Αυτή η διοργάνωση είναι ένα νόμισμα. Ήταν γραμμένο στα αστέρια. Μας ανήκει».

5. Ματίας Αλμέιδα

Δέλλας, Μανωλάς, Πογιέτ, Μανωλάς, Κετσπάγια, Μοράις, Χιμένεθ, Ουζουνίδης, Χιμένεθ, Καρντόσο, Κωστένογλου, Καρέρα, Χιμένεθ, Μιλόγεβιτς, Γιαννίκης, Οφρυδόπουλος. Τελεία. Η τελεία που τόσο χρειαζόταν η ΑΕΚ μπήκε στις 20 Μαΐου του 2022 και έκτοτε ο Αργεντινός τεχνικός έχει ξεπεράσει σε ημέρες παραμονής τον Μανόλο Χιμένεθ και υπολείπεται 13 ματς του Ισπανού για να γίνει ο μακροβιότερος προπονητής της ΑΕΚ από την επιστροφή της στη Super League! Μετά θα κυνηγάει Ντούσαν Μπάγεβιτς, Λορέντζο Σέρα Φερέρ και Φερνάντο Σάντος για να γίνει ο μακροβιότερος από το 1996!! Τρομακτικό δεν είναι; Τρομακτικό και εντυπωσιακό για τον Αλμέιδα, ο οποίος οδήγησε την ΑΕΚ στο νταμπλ, της εμφύσησε χαρακτήρα νικητή, ταυτίστηκε με την ομάδα και τον κόσμο, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ως το 2028 και συνεχίζει με πλώρη να βρίσκεται στην ίδια λίστα και το 2024.

4. Γιώργος Μπαρτζώκας

Υπάρχουν δύο προπονητές στην Ευρώπη που έχουν κερδίσει το βραβείο του κορυφαίου τρεις φορές. Από το 2004 όταν θεσπίστηκε το γνωστό ως «Αλεξάντερ Γκομέλσκι» βραβείο, μόνο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές. Πάμε ξανά: Μόνο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το έχουν κερδίσει τρεις φορές, ωστόσο εμείς απαιτούμε από τον προπονητή του Ολυμπιακού κάθε δευτερόλεπτο της κάθε ημέρας να μας δίνει εξηγήσεις για καθετί που σκέφτεται ή πράττει στην ομάδα του – από το σχεδιασμό μέχρι και τις πεντάδες και τις αλλαγές πρέπει πρώτα να περνάει από το… συμβούλιο του νησιού. Ο Έλληνας τεχνικός, σε πείσμα όσων τον αμφισβητούν διαρκώς, ήταν κορυφαίος προπονητής της Euroleague για τη σεζόν 2022-23 και μοιράζεται με τον τεχνικό της Παρτιζάν την κορυφή. Παράλληλα, όμως, υπάρχει και μια κορυφή που δεν μοιράζεται με κανέναν. Είναι ο ΜΟΝΟΣ που το έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές.

3. Μιχάλης Κατσούρης

Τόσο αληθινό, όσο και υποκριτικό… Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, σε κάθε τέτοιο αφιέρωμα ένα θύμα της βίας. Ή δύο. Ή όποιο μας συγκίνησε περισσότερο, μας βολεύει περισσότερο και δίνει περισσότερες καρδούλες στο Facebook. Σχεδόν τέσσερις και μισή μήνες έχουν περάσει από τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ακόμα ένοχος δεν υπάρχει. Δεν έχουν υπάρξει καν ευθύνες… Η ιστορία με τους Κροάτες χούλιγκαν που διέσχισαν τη χώρα, πήγαν στο σταθμό του τρένο, χαμογέλασαν στις κάμερες, επιβιβάστηκαν και έφτασαν έξω από το γήπεδο για να σκοτώσουν κόσμο, θα είναι κάποτε διδακτική. Προς το παρόν δε διδάσκει τίποτα. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή από ακατάσχετη αιμορραγία, κι εδώ είμαστε περίπου 150 μέρες μετά και συζητάμε ποιοι ευνοούνται και ποιοι αδικούνται από τα μέτρα για να σταματήσει η βία. Α, και αν είναι δυνατόν να τα βάλουμε για λίγο σε αναστολή και στον επόμενο θάνατο τα συζητάμε πάλι!

2. Μίλτος Τεντόγλου

Τι έκανε μέσα στο 2023; Καλά, κατά βάση έκανε περίπου ό,τι το 2022, το 2021 και πάει λέγοντας… Τι πρέπει να κάνει για να μην είναι το νούμερο δύο και να πάει στην κορυφή; Να αλλάξει χώρα! Ξεκάθαρα, ας είμαστε ειλικρινείς μαζί του και με τους εαυτούς μας… Τον θυμόμαστε στο δεκαήμερο που δίνει τους αγώνες του, όταν πάει κόντρα σε πρόσωπα που δε θεωρούνται γενικά και γενικής αποδοχής, όταν κάνει τα κουμάντα του με τα anime, όταν ανεβαίνει στο βάθρο και όταν μας θυμίζει πόσο cool τύπος είναι. Δεν τον θυμόμαστε τις επόμενες μέρες ή ακόμα και την ίδια μέρα, αν προκύψει οποιοδήποτε άλλο θέμα σε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Τον θυμόμαστε και στα ετήσια αφιερώματα και βραβεία, αλλά και πάλι: Όχι να σε βάλουμε και νούμερο ένα ρε Μίλτο… (σ.σ. αυτοκριτική).

1. Κώστας Σλούκας

Πώς αποφασίζεις ποιο είναι το πρόσωπο της χρονιάς; Υπάρχουν οι αντικειμενικές ενδείξεις: Τι έκανε, τι πρόσφερε, τι κατέκτησε, πού έφτασε; Υπάρχουν και οι μη αντικειμενικές: Πόσο συζητήθηκε! Από αυτό το πρίσμα (και όχι μόνο) δεν υπάρχει πρόσωπο να ξεπεράσει τον Κώστα Σλούκα και δεν είναι είδηση αυτό. Οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση είναι θέμα για την Ελλάδα για ημέρες, για εβδομάδες, για μήνες και παραμένει θέμα για χρόνια. Από εκείνο το βράδυ στην Τουρκία και το «καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» τρίποντο, από τη φιέστα του Ολυμπιακού και το νόημα που, εντέλει, μάλλον παρερμηνεύτηκε, μέχρι εκείνο το πρωινό του Σαββάτου όταν διέρρευσε η φήμη για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, ο Έλληνας άσος συζητήθηκε όσο κανείς άλλος μέσα στο 2023.