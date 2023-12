Ολλανδία: Σπουδαία διάκριση για Μπάρκα και Παυλίδη (pic)

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ολλανδία με τους Παυλίδη και Μπάρκα να συμπεριλαμβάνονται στην καλύτερη ενδεκάδα του Δεκεμβρίου στο πρωτάθλημα.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αποτελεί τη βασική επιλογή της Ουτρέχτης κάτω από τα δοκάρια. Τον μήνα Δεκέμβριο σε τρεις εμφανίσεις με τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου κατάφερε να κρατήσει μία φορά ανέπαφη την εστία του, παίζοντας κομβικό ρόλο στον απολογισμό της μίας νίκης και των δύο ισοπαλιών.

Από την άλλη, ο 25χρονος επιθετικός της Άλκμααρ σε τέσσερις συμμετοχές τον Δεκέμβριο κατάφερε να βρει ισάριθμες φορές δίχτυα, με συνέπεια να παραμείνει στην κορυφή των σκόρερ της Eredivisie με συγκάτοικο τον Σαντιάγο Χιμένες της Φέγενορντ.

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆



📊 Het Eredivisie Elftal van de Maand December op basis van Opta data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲 pic.twitter.com/CtTCvc8LB6