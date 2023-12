Επίσημο: Άλλαξε χέρια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ιστορική ημέρα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που επίσημα πλέον μπαίνει σε μία νέα εποχή. Με επίσημη ανακοίνωση, οι κόκκινοι διάβολοι αναφέρουν ότι ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε τις μετοχές που βρίσκονταν στην κατοχή της οικογένειας Γκλέιζερ και είναι πλέον το νέο αφεντικό του συλλόγου, αφού αναλαμβάνει να τρέξει το αγωνιστικό και εμπορικό κομμάτι της ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ΙΝΕOS δεσμεύεται να ρίξει μέχρι το τέλος του 2024, το ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της ομάδας, αλλά την βελτίωση των οργανωτικών δομών και υποδομών της, ενώ η μεταβίβαση θα γίνει επίσημη όταν θα λάβει και το τυπικό πράσινο φως από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Premier League.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει υπό την ιδιοκτησία του και την γαλλική Νις, ενώ το κόστος για την αγορά του πακέτου μετοχών της οικογένειας Γκλέιζερ υπολογίζεται στο 1,25 δις λίρες: «Ως παιδί της τοπικής κοινωνίας και οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από μικρό παιδί, είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή την συμφωνία. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: θέλουμε να δούμε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πίσω εκεί που αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή του αγγλικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου», ήταν η πρώτη τοποθέτηση -μεταξύ άλλων- του νέου ισχυρού άντρα των «κόκκινων διαβόλων».

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC