Λαφτσής στο SDNA: «Ηγέτης, γκολτζής και φοβερός πασαδόρος ο Ντεσπόντοφ – Σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ»

Ο Θωμάς Λαφτσής, μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Βουλγαρίας, μιλάει στο SDNA για τον 26χρονο διεθνή Βούλγαρο μεσοεπιθετικό και μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.

And the winner is PAOK!

Στο κυνήγι του Κίριλ Ντεσπόντοφ έλαβαν μέρος αρκετές ομάδες την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο

«Σειρήνες» από τον Ολυμπιακό, την Φενέρμπαχτσέ και την Κράσνονταρ, ήχησαν στα αυτιά του 26χρονου μεσοεπιιθετικού.

Προϊόντος του χρόνου ο ΠΑΟΚ απέδειξε πως διέθετε το «know how» προκειμένου να έρθει σε συμφωνία τόσο με την Λουντογκόρετς, όσο και με τον αρχηγό της Εθνικής Βουλγαρίας και να κλείσει ένα πραγματικά σπουδαίο deal!

Για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, μίλησε στο SDNA, ο Θωμάς Λαφτσής, μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Βουλγαρίας,

Έχοντας θητεία για οκτώ σερί χρόνια (1991-99) στο πόστο του προέδρου της Λέφσκι Σόφιας, επί των ημερών της προεδρίας του, το κλαμπ κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα (1993, 1994, 1995) και τέσσερα Κύπελλα (1991, 1992, 1994, 1998).

Παρεμπιπτόντως,, ο Λαφτσής υπήρξε στα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, ένας από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Έπαιξε με τη φανέλα του «τριφυλλιού» τη διετία 1983-85 και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ (1984) κι έφτασε μέχρι τους «4» του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

«Ο Ντεσπόντοφ είναι ένας πραγματικά πολύ καλός και ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ηγέτης και κορυφαίος παίκτης της Λουντογκόρετς τα τελευταία χρόνια.

Σκοράρει με πολύ μεγάλη συχνότητα και συγχρόνως έχει μεγάλη έφεση στις ασίστ, όντας φοβερός πασαδόρος.

Πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ που θα τον βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό…» τόνισε αρχικά ο Θωμάς Λαφτσής και πρόσθεσε:

«Εκτός από τον ΠΑΟΚ τον ήθελαν κι άλλες ομάδες προσφέροντας πολλά λεφτά τόσο στον ίδιο, όσο και στην Λουντογκόρετς.

Θεωρώ πως στο τέλος αποφάσισε να έρθει στον ΠΑΟΚ γιατί έκρινε πως…κουμπώνει καλύτερα από όλες τις απόψεις και θα αισθάνεται πολύ καλύτερα.

Έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και στις δύο θέσεις των εξτρέμ (αριστερά και δεξιά) ακόμα και πίσω από τον επιθετικό.

Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και ουδέποτε δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα. Διαθέτει υψηλές παραστάσεις στην καριέρα του κι είναι αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας».