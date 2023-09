Ο Τιάγκο Σίλβα άνοιξε διάλογο με οπαδούς της Τσέλσι στο Instagram μετά την ήττα από την Φόρεστ! (pic)

Ο Βραζιλιάνος στόπερ, ωστόσο σήκωσε το γάντι, αφού απάντησε σε δημοσίευση στο Instagram που τον κατέκρινε για την απόδοσή του, ανοίγοντας διάλογο με τους οπαδούς της Τσέλσι.

Ουσιαστικά σελίδα φίλων της Τσέλσι στο Instagram, ζήτησε από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να βγάλει εκτός ενδεκάδα τον Τιάγκο Σίλβα, με τον Βραζιλιάνο να δίνει την απάντησή του...

«Αν είδες καλά παίξαμε με τετράδα στην άμυνα φίλε μου! Δεν υπάρχει πρόβλημα, υποθέτω ότι είμαι εξίσου υπεύθυνος για την ήττα. Ρίξε όλο το βάρος σε εμένα, δεν έχω πρόβλημα», ανέφερε στο μήνυμά του ο Τιάγκο Σίλβα.

Thiago Silva hits back at a Chelsea fan on Instagram after their 1-0 defeat to Nottingham Forest 👀😬 pic.twitter.com/qTsFnRCFBf