Επίσημο: Παίκτης της Μπράιτον ο Άνσου Φάτι!

Με τη φανέλα της Μπράιτον θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν ο Άνσου Φάτι. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από τη Μπαρτσελόνα.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, δεν προβλέπει οψιόν αγοράς, με τον Φατί να παραχωρείται από την Μπαρτσελόνα στην Μπράιτον για μια σεζόν με τους Άγγλους να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του.

Ο Ανσού Φατί, μάλιστα θα ταξιδέψει στην Αγγλία την Πέμπτη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπράιτον που ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η επιτυχία της Μπράιτον είναι τεράστια, αφού για τον Ανσού Φατί ενδιαφέρθηκαν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και η Τότεναμ!

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝