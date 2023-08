«Φευγάτος ο Λιβάκοβιτς μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ»

Βέβαιη θεωρεί την αποχώρηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ μετά το αποψινό παιχνίδι με την ΑΕΚ, Ιταλός δημοσιογράφος.

Συγκεκριμένα, ο Ρούντι Γκαλέτι αναφέρει σε τιτίβισμά του, ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Φενέρμπαχτσε και περιμένει την απάντηση της Ντιναμό, μετά το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον Λιβάκοβιτς έχει εκδηλώσει και η Σεβίλλη, η οποία έχασε τον Μπόνο, που πήγε στην Αλ Χιλάλ. Μάλιστα, η ομάδα της Ανδαλουσίας ετοιμάζεται να μπει σφήνα στην όποια συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε.

Όλα δείχνουν πως ο Λιβάκοβιτς θα αγωνιστεί απόψε για τελευταία φορά με τα χρώματα της Ντιναμό.



🚨🤝 #Livakovic-#Fenerbahce, the agreement with the GK and #DinamoZagreb is still valid and in place, confirmed. ✅



⚠️ Just the final approval of the 🇭🇷 club's President is missing: he wants to wait the result of the #UCL return match (tomorrow vs #AEK) before giving an answer. pic.twitter.com/RiI6o4stUj