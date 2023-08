«Όχι του Ολυμπιακού σε πρόταση 4 εκατ. ευρώ της Σαρλερουά για τον Αγκιμπού»

Αυτό αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της βελγική ιστοσελίδας foot224.co, η Σαρλερουά προσέγγισε τους ερυθρόλευκους« ενδιαφερόμενη για τον νεαρό μέσο από την Γουινέα.

Η πρόταση των Βέλγων ήταν 500.000 ευρώ, με οψιόν αγοράς του παίκτη στα 4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ομάδα του Πειραιά απάντησε αρνητικά, ενώ πιθανότερος προορισμός για τον Καμαρά φαίνεται να είναι ξανά ο Ατρόμητος, με νέο δανεισμό.

