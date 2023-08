O 18χρονος Όσκαρσον έκανε χατ-τρικ κόντρα στην ομάδα που προπονεί ο πατέρας του!

Ο νεαρός Ισλανδός εξτρέμ της Κοπεγχάγης τέθηκε αντιμέτωπος με τον πατέρα του, Όσκαρ Θόρβαλντσον που είναι προπονητής της Μπρέινταμπλικ, με τον 18χρονο ποδοσφαιριστή να σκοράρει τρεις φορές.

Ο Όσκαρ Θόρβαλντσον, μάλιστα ήταν αυτός που είχε... χαρίσει το επαγγελματικό ντεμπούτο στον γιο του το 2018 στην Γκρότα, σε ηλικία 13 ετών και 354 ημερών.

The 18-year-old Orri Oskarsson gets his hattrick!



What a night for the young man whose dad actually manages FC København’s opponent.#UCL #fcklive pic.twitter.com/mLMclotpBT