Χαμός στην παρουσίαση του Καβάνι από την Μπόκα Τζούνιορς (vids)

Μετά από μια «φτωχή» σεζόν στην Βαλένθια με πέντε γκολ σε 25 συμμετοχές στην La Liga, ο Καβάνι είχε εκφράσει την επιθυμία του να έρθει πιο κοντά στην πατρίδα του την Ουρουγουάη. Και με αυτό το σκεπτικό, υπέγραψε στην Αργεντινή και πιο συγκεκριμένα στην Μπόκα Τζούνιορς, ενώ αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στην συγκεκριμένη επιλογή, σχολίασε:

«Είμαι χαρούμενος για πολλούς λόγους. Η Μπόκα είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Νότια Αμερική και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Το να ενταχθείς σε ένα κλαμπ όπως αυτό, σου δίνει πάντα κίνητρο. Υπήρχαν πάντα επαφές και ευκαιρία να επιστρέψω».

Οσον αφορά στο γεγονός ότι θα φορά την φανέλα με τον αριθμό 10 στην πλάτη, ο κορυφαίος επιθετικός, επεσήμανε: «Είναι συγκινητικό να φοράς έναν αριθμό που έχουν χρησιμοποιήσει οι ιστορικοί παίκτες του συλλόγου. Είναι ωραίο να φοράς το νούμερο που φορούσαν τα είδωλα του συλλόγου. Το νούμερο δεν πρόκειται να με εμποδίσει να κάνω κάτι, δεν πρόκειται να με κάνει να παίξω περισσότερο ή λιγότερο. Είναι όμως ευθύνη να το υπερασπισθείς και να το φέρεις στην κορυφή».



New Boca Juniors No10 Edinson Cavani is greeted by an electrifying crowd at La Bombonera.



