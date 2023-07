Αποθεωτική υποδοχή για τον Ικάρντι στην επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη (vids)

Ο Αργεντινός επιθετικός επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή και οι φίλοι της Γαλατασαράι, του επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή.

Το αεροδρόμιο «βούλιαξε» από τους οπαδούς της Γαλατά, με τον Ικάρντι να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, δίνοντας σε ρόλο οργανωτή τα συνθήματα, με το χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό του.

Δείτε παρακάτω τα video:

I'm Mauro Icardi. This man loves #Galatasaray as I love them 💛❤🦁



🎶Muchaaaaaaaaaaachos ahora nos volvimos a ilusionar 🎶🇦🇷🧉pic.twitter.com/crNcv9DgTS