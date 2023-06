Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Μλαντένοβιτς - Έρχεται τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα!

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με τον 32χρονο διεθνή αριστερό μπακ, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες στην χώρα μας.

Μόνο τα τυπικά μένουν ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Φίλιπ Μλαντένοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι τα έχουν βρει σε όλα με τον 32χρονο Σέρβο διεθνή αριστερό μπακ και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής αναμένεται τις επόμενες μέρες στην χώρα μας.

Ο Μλαντένοβιτς θα έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στο τριφύλλι, αφού περάσει από τα καθιερωμένα ιατρικά και υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πράσινους.

Με την απόκτηση του 32χρονου διεθνή ο Παναθηναϊκός βάζει ποιότητα στα άκρα του και στη θέση του αριστερού μπακ συνθέτη ένα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Χουάνκαρ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε μάλιστα ότι ο Μλαντένοβιτς έχει εμπειρία από το top επίπεδο καθώς έχει αγωνιστεί στο Champions League ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο πρόσφατο Mundial.

Με τον τρόπο αυτό το τριφύλλι κλείνει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, προκειμένου να δώσει και χρόνο στον Γκάνεα να ακολουθήσει με ηρεμία την αποκατάστασή του.

Το who is who του Μλαντένοβιτς

Ο 32χρονος Σέρβος αριστερός μπακ πήγε ως μεταγραφή έναντι 350 χιλ. ευρώ από την άσημη Μπόρατς στον Ερυθρό Αστέρα σε ηλικία 20 ετών. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο (2011), τα πήγε περίφημα (60 συμμετοχές) και ήταν το «πουλέν» του -γνωστού από τα μέρη μας- Πορτογάλου προπονητή Ρικάρντο Σα Πίντο.

Ο Σα Πίντο τον παρομοίαζε με τον Φάμπιο Κοεντράο. Μετά τον Σα Πίντο, που έφυγε μόνος του και συγκινημένος από τον -βρισκόμενο σε οικονομική κατάρρευση τότε- Ερυθρό Αστέρα, τον ακολούθησε και ο Μλαντένοβιτς κάνοντας προσφυγή για την ελευθερία του.

Την απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2014. Αποφάσισε να πάει στην Μπάτε Μπορίσοφ (Φεβρουάριος 2014), με την οποία αγωνίστηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ, βάζοντας δύο γκολ απέναντι στη Ρόμα στους ομίλους (29 Σεπτεμβρίου 2015) και κερδίζοντας μία θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ (1η Μαρτίου 2015).

Εκείνη την περίοδο ήταν στο στόχαστρο της Μίλαν του αείμνηστου Σίνισα Μιχαϊλοβιτς, που είχε δουλέψει μαζί του στην Εθνική της χώρας τους. Με τους Σέρβους ο Μλαντένοβιτς ήταν διεθνής από μικρός, στην Κ21 είχε 7 συμμετοχές και πλέον μετράει 22 στην Εθνική Σερβίας. Το ντεμπούτο του ήταν με τον Μιχαϊλοβιτς στο τιμόνι. Εφτασε να παίξει μέχρι και στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ απέναντι στη Βραζιλία…

Στη Μίλαν δεν πήγε ποτέ. Πήγε στην Μπουντεσλίγκα. Στην Κολωνία, συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2016 με την Μπάτε Μπορίσοφ να κερδίζει 1,5 εκατ. ευρώ. Υπέγραψε για 3,5 χρόνια αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα φαντάζονταν. Ταλαιπωρήθηκε παίζοντας ως αλλαγή και σπάνια (σε δύο σεζόν, 16 συμμετοχές), έμεινε λίγους μήνες χωρίς να παίξει (5 ματς) στη Σταντάρ Λιέγης, ώσπου καταλήγει στα τέλη του Ιανουαρίου 2018 στη Λέγκια Γκτανσκ.

Βρίσκει τον εαυτό του και κάνει θραύση στην Πολωνία, η πρώτη του διετία εμπεριέχει 86 ματς με 16 ασίστ και τρία γκολ και όταν ολοκληρώνει το συμβόλαιό του, τον αποκτά ως ελεύθερο η Λέγκια Βαρσοβίας. Εκεί τα «έσπασε» για τρεις σεζόν, με τελευταία την περασμένη, έχοντας συνολικά 102 αγώνες, 22 ασίστ και 15 γκολ...