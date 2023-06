Το πήγε σε άλλο level ο Αυγενάκης: 1 εκατ ευρώ σε όποιον αθλητή του πει δημόσια «μπράβο»!

Αποκαλύψεις από τον Γιάννη Αυλακιώτη για το τι θα ακολουθήσει από την πλευρά του Λευτέρη Αυγενάκημετά τις επιστολές αυτό-συγχαρητηρίων και συγκίνησης για την τιμή που του έκανε.

Χάθηκα το ξέρω. Μη βαράτε όμως φίλοι μου. Σταυρό κουβάλησα μήνες τώρα. Χωρίς να τα πολυλογώ είχα πάει αεροδρόμιο να παραλάβω μια ξαδέρφη μου, ξαφνικά με μάζεψαν, με έχωσαν σε αεροπλάνο για Ηράκλειο και έμεινα εκεί τόσο καιρό. Κατά λάθος με έβαλε ο Αυγενάκης στη λίστα συνοδείας του σε ταξίδι για Κρήτη. Πλήρωνε ο λαός, να πω όχι; Κρίμα θα ήταν.



Όλα κι όλα, παράπονο δεν έχω. Βασιλιά με είχε ο Λευτέρης. Αφού με ρώταγε καθημερινά αν έχω κάτι να κάνω ή αν θέλω να μου φέρει καμιά διοργάνωση να ασχολούμαι. Έγινα υπεύθυνος ταβλαδοσφαίρισης καφενείων σε μονούς αριθμούς δρόμων και μέτρησης πόντων στο πανευρωπαϊκό μπιρίμπας με κονδύλι για το κράτος 17.000.000 ευρώ. Το λέει και η Διαύγεια, τα πάντα στο φως όχι παίζουμε…



Σαρώσαμε στις εκλογές, έφαγαν τη σκόνη μας εμάς των Αυγενάκηδων και γύρισα κι εγώ στη βάση μου. Φαντάζομαι τι θα έχετε διαβάσει στο πορτοκαλί site όσο έλειπα. Καιρός να μπει μια τάξη.



Απ’ τα πρώτα που διάβασα και με έκαναν να βγω απ’ τα ρούχα μου, είναι η σκληρή κριτική στον κορυφαίο υφυπουργό όλων των αιώνων. Περασμένων κι ερχόμενων. Έβαλε λέει να τον ευχαριστήσουν οι Ομοσπονδίες, στέλνοντας ο ίδιος την επιστολή που έπρεπε να δημοσιευτεί από κοινού.



Περίεργοι άνθρωποι, ενοχλήθηκαν κι απ’ αυτό. Ο πιο εργατικός υφυπουργός ever, κάθισε κι ασχολήθηκε μέχρι και μ’ αυτό. Βγάζοντας απ’ τον κόπο τις Ομοσπονδίες που λόγω μορφωτικού επιπέδου δεν είχαν τις γνώσεις όσοι τις απαρτίζουν για να συντάξουν ένα τόσο αληθινό, συγκινητικό ευχαριστήριο μήνυμα.



Τόσο συγκινητικό, μέχρι κι ο Λευτέρης δάκρυσε διαβάζοντάς το, παρότι το συνέταξε ο ίδιος. Ο άνθρωπος είναι αστέρι τί να λέμε τώρα; Ήδη στην Κρήτη έχουν αιτηθεί το αεροδρόμιο να μετονομαστεί από Νίκος Καζαντζάκης σε Λευτέρης Αυγενάκης. Μεγαλόκαρδος ο κορφαίος, δεν το δέχτηκε. Τους είπε αν θέλουν να του φτιάξουν ένα νέο μεγαλύτερο και να του δώσουν το όνομά του. Όταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο θα σας ενημερώσω.



Τα επόμενα βήματα, για να προλάβω τους εμπαθείς/κακεντρεχείς εναντίον της υφυπουργάρας των πέντε ηπείρων και των επτά ωκεανών – δεν είναι σχήμα λόγου, θα πληρώσετε για να επισκεφθεί και τις πέντε ηπείρους και τους επτά ωκεανούς μέχρι να αποσυρθεί απ’ την πολιτική – είναι συγκεκριμένα. Σας τα παραθέτω για να μην διαβάζετε δεξιά κι αριστερά όσους έχουν μένος με τον μεγαλύτερο πολιτικό Ελευθέριο του πλανήτη. Βενιζέλος who;



1. Θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοσης- παραλαβής στη θέση του υφυπουργού αθλητισμού. Ο Λευτέρης Αυγενάκης γεμάτος συγκίνησης, θα παραδώσει στον Λευτέρη Αυγενάκη που θα τονίσει στις δηλώσεις του πως επιθυμεί να συνεχίσει το εκπληκτικό έργο του προκατόχου του.



2. Με δαπάνη 2.535.766 ευρώ, ο κ. Αυγενάκης θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Εκεί για τρεις μέρες θα κάνει τουρισμό αγοράζοντας μπλούζες «I love New York» και εν συνεχεία θα μεταβεί ως τουρίστας στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Εκεί θα κάνει Check In στο twitterτου Μπάιντεν, συγχαίροντας δημόσια τον Λευτέρη Αυγενάκη για το έργο και την επανεκλογή του.



3. Μέσω ενός γνωστού στον ΟΤΕ, θα κάνει εκτροπή των κλήσεων προς τα τηλέφωνα του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της 25ης προς 26η Ιουνίου. Προκειμένου όλες οι κλήσεις ξένων ηγετών για πιθανά συγχαρητήρια επανεκλογής της κυβέρνησης, να πηγαίνουν απ’ ευθείας στο κινητό του Λευτέρη Αυγενάκη. Για να μην κουράζετε θα ηχογραφήσει μήνυμα: «Thank you, itotally deserve it».



4. Επίσημο τραγούδι του Λευτέρη Αυγενάκη ορίζεται το «you’ re simply the best». Στη μνήμη της Τίνα Τέρνερ, αλλά κυρίως επειδή εκφράζει πλήρως τον υφυπουργό.



5. Έκτακτη επιχορήγηση 1.000.000 ευρώ σε αθλητές που θα κάνουν δήλωση στα Media με την οποία θα συγχαίρουν τον υφυπουργό αθλητισμού για το έργο, το ήθος, την κορμοστασιά και το αγέρωχο βλέμμα του. Πρόστιμο ανάλογου ύψους σε όποιον δε δεχτεί, το οποίο θα πάει απ’ ευθείας στην εφορία.



Υπάρχουν κι άλλες κινήσεις που ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί. Ορισμένες εξ αυτών θεωρούνται ακραίες, όχι όπως οι προαναφερθείσες που είναι πέρα για πέρα φυσιολογικές στη χώρα του Λευτέρη Αυγενάκη. Καλό καλοκαίρι σε όλους κι εδώ θα είμαστε, δε θα χανόμαστε. Με τέτοιο υφυπουργό, άνεργος δε θα μείνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.